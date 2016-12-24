أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم السبت، انتقال لاعب وسطه جوليان دراكسلر إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسمن مقابل 40 مليون يورو.

وأكد أولاف ريبي المدير الرياضي لنادي فولفسبورج: “عقدنا محادثات مكثفة جدا ولكنها مثمرة مع باريس سان جيرمان وممثليه في الأيام الأخيرة، ونحن متأكدون من أننا توصلنا لاتفاق مرض لجميع الأطراف”.

ويبدو الاتفاق إيجابيا بالنسبة لفولفسبورج، لأنه رغم فقدانه أحد نجومه سيحصل على مبلغ مالي هام في وقت صعب بالنسبة له على المستوى المالي.

ومن جانبه أعرب مدرب الفريق الألماني، فاليريان إسماعيل، عن حزنه لرحيل دراكسلر الذي وصفه بلاعب “بارز”، ولكنه تمنى للأخير حظا موفقا مع النادي الفرنسي.

وكان دراكسلر قد وصل إلى فولفسبورج قادما من شالكه الألماني أواخر 2015 بعقد يمتد حتى 2020.