 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 06:54 مساءً
روابط سريعة
دراكسلر ينتقل لباريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو
15727389_1558675610828442_4861626348999168592_n

دراكسلر ينتقل لباريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:52 م

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم السبت، انتقال لاعب وسطه جوليان دراكسلر إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسمن مقابل 40 مليون يورو.
وأكد أولاف ريبي المدير الرياضي لنادي فولفسبورج: “عقدنا محادثات مكثفة جدا ولكنها مثمرة مع باريس سان جيرمان وممثليه في الأيام الأخيرة، ونحن متأكدون من أننا توصلنا لاتفاق مرض لجميع الأطراف”.
ويبدو الاتفاق إيجابيا بالنسبة لفولفسبورج، لأنه رغم فقدانه أحد نجومه سيحصل على مبلغ مالي هام في وقت صعب بالنسبة له على المستوى المالي.
ومن جانبه أعرب مدرب الفريق الألماني، فاليريان إسماعيل، عن حزنه لرحيل دراكسلر الذي وصفه بلاعب “بارز”، ولكنه تمنى للأخير حظا موفقا مع النادي الفرنسي.
وكان دراكسلر قد وصل إلى فولفسبورج قادما من شالكه الألماني أواخر 2015 بعقد يمتد حتى 2020.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3