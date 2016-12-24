لقى نادى ميلان الإيطالى تهنئة خاصة من النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد والروسونيرى، بحصوله على كأس السوبر الإيطالى بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح 4/3 بعد التعادل بالوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد القطرى.

وفقاً لما ذكرته شبكة “ميديا ست” الإيطالية، فإن إدريانو جاليانى المدير الرياضى لنادى ميلان، أكد أنه تلقى رسالة تهنئة من “إبرا” بعد فوزه بكأس السوبر على حساب اليوفى قائلاً فيها، “تهانيناً.. فوز ميلان” عقب انتهاء المباراة مباشرة، وهو ما ذكره حساب نادى ميلان الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.