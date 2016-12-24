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السبت 24 ديسمبر 2016 06:37 مساءً
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تخصيص 6 مكاتب بريد لاستخراج الشهادات المميكنة في دمياط
اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

تخصيص 6 مكاتب بريد لاستخراج الشهادات المميكنة في دمياط

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:37 م
محيط: متابعات

وافق محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، علي تخصيص 6 مكاتب بريد للبدء فورا في تنفيذ استخراج الشهادات المميكنة “شهادات الميلاد والوفاة والزواج”، وهي مكاتب بريد دمياط الرئيسي ودمياط الجديدة وكفر سعد والزرقا وفارسكور ورأس البر بشكل تجريبي، علي أن يتم تعميم هذه التجربة بكل فروع مكاتب البريد بجميع أنحاء المحافظة.

وقال المحافظ اليوم، إن مكتب البريد الرئيسي بمدينة دمياط تم الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه، وسوف يبدأ العمل به مع بداية شهر يناير المقبل ليساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وكذلك تخفيف التكدس عن المكاتب الأخرى، خاصة بعد تطبيق الميكنة الإلكترونية لكافة مكاتب البريد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة البريد ومصلحة الأحوال المدنية.

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