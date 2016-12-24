وافق محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، علي تخصيص 6 مكاتب بريد للبدء فورا في تنفيذ استخراج الشهادات المميكنة “شهادات الميلاد والوفاة والزواج”، وهي مكاتب بريد دمياط الرئيسي ودمياط الجديدة وكفر سعد والزرقا وفارسكور ورأس البر بشكل تجريبي، علي أن يتم تعميم هذه التجربة بكل فروع مكاتب البريد بجميع أنحاء المحافظة.

وقال المحافظ اليوم، إن مكتب البريد الرئيسي بمدينة دمياط تم الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه، وسوف يبدأ العمل به مع بداية شهر يناير المقبل ليساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وكذلك تخفيف التكدس عن المكاتب الأخرى، خاصة بعد تطبيق الميكنة الإلكترونية لكافة مكاتب البريد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة البريد ومصلحة الأحوال المدنية.