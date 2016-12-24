محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى العطاء التخصصيالسبت، 24 ديسمبر 2016 07:33 م
افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم السبت مستشفى العطاء التخصصي بمنطقة الحرية بحي المناخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وأشاد المحافظ - خلال الافتتاح - بالمستوى الكبير للمستشفى من حيث الإمكانيات والأجهزة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، منوها إلى أن المستوي الحالي للمستشفى يضاهي كبرى المستشفيات.
وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تعمل علي الارتقاء بكافة الجوانب العلاجية والصحية للمرضي، من خلال تقديم كافة وسائل الدعم لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بها.
كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى وغرف العمليات وحجرة الاستقبال والعناية الحرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المستشفى تضم أقسام لقسطرة القلب وشرايين المخ والشرايين الطرفية، بالإضافة إلى 3 حجرات عمليات كبرى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، فضلا عن وجود معامل تحاليل لجميع التخصصات وأشعة مقطعية وأشعة مامو جرام للكشف عن أورام سرطان الثدي وأشعة الموجات الصوتية، ووحدة للعناية الحرجة وأخرى للعناية المركزة، كما تضم المستشفى 45 سريرا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية في جميع التخصصات.
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