 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 06:34 مساءً
روابط سريعة
محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى العطاء التخصصي
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى العطاء التخصصي

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:33 م
محيط: متابعات

افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم السبت مستشفى العطاء التخصصي بمنطقة الحرية بحي المناخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأشاد المحافظ - خلال الافتتاح - بالمستوى الكبير للمستشفى من حيث الإمكانيات والأجهزة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، منوها إلى أن المستوي الحالي للمستشفى يضاهي كبرى المستشفيات.

وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تعمل علي الارتقاء بكافة الجوانب العلاجية والصحية للمرضي، من خلال تقديم كافة وسائل الدعم لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بها.

كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى وغرف العمليات وحجرة الاستقبال والعناية الحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى تضم أقسام لقسطرة القلب وشرايين المخ والشرايين الطرفية، بالإضافة إلى 3 حجرات عمليات كبرى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، فضلا عن وجود معامل تحاليل لجميع التخصصات وأشعة مقطعية وأشعة مامو جرام للكشف عن أورام سرطان الثدي وأشعة الموجات الصوتية، ووحدة للعناية الحرجة وأخرى للعناية المركزة، كما تضم المستشفى 45 سريرا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية في جميع التخصصات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3