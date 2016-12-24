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اعتماد 80 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي ببلانة
محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

اعتماد 80 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي ببلانة

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:31 م
محيط: متابعات

قال محافظ أسوان مجدي حجازي اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد 80 مليون جنيه لتنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة، ويجري إعداد التصميمات مع الاستشاري المختص، والتي قاربت على الانتهاء.

وأضاف المحافظ  في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، أنه سيتم فور تنفيذ المعالجة الثلاثية، استغلال مياه الصرف عقب معالجتها في أعمال الري من خلال صرفها على الترع، لافتا إلى أن ذلك يساهم في تنفيذ الحل الدائم للمحطة، والذي ستنتهي معه كافة الآثار السلبية التي كانت تنجم عنها خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المهندس يوسف حلمي، أن الأعمال الجارية، التي تنفذها شركة مياه الشرب، تتمثل في أعمال تعلية وتقوية لجسر عبد الناصر بمحطة بلانة بطول 300 متر، ليساهم في تخزين كميات المياه المنصرفة من المحطة في مسطح 60 فدانا، حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال جهود ومعدات الشركة الذاتية بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه، ويستغرق تنفيذها شهرين.

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