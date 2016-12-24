قال رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور محمود عبد المقصود، إن الدواء المصري آمن وفعال، مشيرًا إلى أن “الادعاءات” التي تقول غير ذلك “مغرضة” ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، أن هناك معايير واشتراطات يتم تطبيقها للموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول في السوق المصري، وهذه المعايير تشمل الفاعلية والأمان والجودة، مؤكدا أنه لا فرق بين ما يباع من أدوية في الصيدليات وما يتم وصفه لمنتفعي التأمين الصحي ومرضى وزارة الصحة.

وأكد أنه يتم تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث المحتوى من المادة الفعالة، ويتم تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومي والمستشفيات، إلى جانب تحليل جميع المواد الخام الفعالة، ولا يسمح بالإفراج إلا بعد صدور النتائج بالمطابقة.