

دعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات للاحتشاد، في التاسعة من صباح غد الأحد، أمام مجمع محاكم جنوب القاهرة «زينهم»، بحي السيدة زينب؛ للتضامن مع كل يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، ووكيلي النقابة جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، أثناء أولى جلسات نظر الاستئناف على حكم حبسهم عامين، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين».

وكانت محكمة جنح قصر النيل، أصدرت حكما على نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس، خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بالحبس سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، وتم الاستئناف على الحكم، وحددت جلسة غد الأحد الموافق ٢٥ ديسمبر.