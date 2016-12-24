تصوير: محمد المندوه

مشروعات الطرق والكباري..المشروع القومي للطرق

* تم الانتهاء من عدد ( 8 ) طرق بإجمالي أطوال 700 كم وإجمالي تكلفة 6 مليار جنيه وتشمل :

1. تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1920 مليون جنيه .

2. إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه .

3. ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه

4. ازدواج طريق سوهاج – سفاجا بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه

5. ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه .

6. ازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه .

7. تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1185 مليون جنيه .

8. وصلة المنيا إلي طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه .

* ويتقدم العمل في عدد 4 طرق أخرى بطول 350 كيلومتر وتكلفة 13 مليار وتشمل الطريق الدائري الإقليمي وطريق شبرا – بنها الحر والفرافرة – عين دلة وجنوب الفيوم – الواحات



مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة

 تم تنفيذ مشروعات إنشاء طرق جديدة وازدواج وتطوير طرق قائمة بإجمالي أطوال 300 كيلومتر وتكلفة 2 مليار جنيه وأهمها :

 انشاء الطريق المزدوج المحلة - كفر الشيخ بطول 32 كيلومتر وتكلفة 650 مليون جنيه .

 انشاء الطريق المزدوج طنطا - كفر الشيخ بطول 34 كيلومتر وتكلفة 500 مليون جنيه .

 إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الفيوم ( محطة تحصيل الرسوم – كوم أوشيم ) بطول 10 كيلومتر وتكلفة 113 مليون جنيه .

 إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( المرحلة الأولى من كفر الدوار – كفر الزيات ) بطول 35 كيلومتر وتكلفة 195 مليون جنيه .

 تطوير ورفع كفاءة القطاع السادس من الطريق الدولي الساحلي ( كوبرى البرلس – كوبرى رشيد ) بطول 60 كيلومتر وتكلفة 400 مليون جنيه .

 وضع حجر الاساس لازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كيلو متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 350 مليون جنيه.

 بدء تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق بنها / كفر شكر / ميت غمر / أجا المنصورة بطول 73 كم بتكلفة اجمالية مقدارها 315 مليون جنيه.

ويتقدم العمل في مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 550 كيلومتر وتكلفة 2,5 مليار جنيه

 تم انجاز أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بإجمالي أطوال 500 كيلومتر وتكلفة 915 مليون جنيه ومن أهمها :

 طريق المنصورة – السنبلاوين بطول 21 كيلومتر وتكلفة 63 مليون جنيه .

 القطاعات 7 ، 7 أ ، 7 ب بالطريق الدولي الساحلي بطول 55 كيلومتر وتكلفة 200 مليون جنيه .

 طريق الأقصر – أرمنت – اسنا بطول 50 كيلومتر وتكلفة 57 مليون جنيه .

 طريق الشط – ميت أبو الكوم – القنطرة شرق بطول 108 كيلومتر وتكلفة 150 مليون جنيه .

ويتقدم العمل في مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 1000 كيلومتر وتكلفة 2,5 مليار جنيه.



مشروعات انشاء الكباري

كباري النيــل

 تم الانتهاء من انشاء محور كوبرى طلخا على النيل ويشمل ( كوبرى على النيل كوبرى على السكة الحديد – كوبرى على ترعة المنصورية – كوبرى أعلى مصرف نمرة 1 – كوبرى رافد جمصة ) بتكلفة اجمالية 460 مليون جنيه .

 ويتقدم العمل في مشروعات انشاء عدد 5 محاور جديدة على النيل عند ( بنها – الخطاطبة – طما – جرجا – كلابشة ) بتكلفة 2,7 مليار جنيه .

الكباري العلويـة

 تم الانتهاء من انشاء عدد 4 كباري علوية جديدة ( أجا – دهشور – التوفيقية – المطحن أعلى طريق الكباش بالأقصر ) بتكلفة 270 مليون جنيه .

 ويتقدم العمل في مشروعات انشاء عدد 5 كباري علوية جديدة ( طهطا – دمنهور – جرجا – قوص – البلينا ) بتكلفة 500 مليون جنيه .

مشروعات مترو الأنفاق



1. المرحلة الرابعة من الخــط الثالث

 يتقدم العمل فــي الجزء الأول مـن المرحة الرابعة من الخط الثالث 4A (هارون – النزهة ) بطول 5.15 كيلومتر وعدد 4 محطات نفقية بتكلفـــة 4.3 مليار جنيه ومن المقرر إنهاء المرحلة الاولي حتي محطة نادي الشمس في ابريل 2018 والمرحلة الثانية حتي محطة النزهة في اكتوبر 2018 .

 تم بدء تنفيذ الجزء الثاني مـن المرحلة الرابعـة من الخط الثالث للمترو ( 4B ) ( هشام بركات – عدلي منصور ) بطـــــول 6.37 كيلومتر وتكلفة 5.9 مليار جنيه ومن المقرر إنهاء العمل في فبراير 2019 .

2. المرحلة الثالثة من الخـــــط الثالث

 تـم التعاقد علي تنفيذ أعـمال المرحلة الثالثـة من الخط الثالث للمـترو ( العتبة - الكيت كات - إمبابـة – الدقي - العجوزة – بولاق الدكرور – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) بتكلفة 20 مليار جنيه ومن المقرر بدء التنفيذ في يناير 2017 وتم اختصار مدة التنفيذ لتكون في حـــــدود 5 سنوات بدلاً من المدة المقررة سابقاً والتي تزيد عن 7 ســنوات .

3. المرحــلة الأولي مــن الخــط الرابــع ( 6 أكتوبر – الملك الصالح – الفسطاط )



 تم اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المرحلة بطول 19 كم وعدد 17 محطة ( 16 نفقية + 1 سطحية ) بتكلفة 25 مليار جنيه .

 جاري تنفيذ اعــمال تحويلات المرافـق المتعارضة مــع مسار الخــط بالكامـل .

 تم توقـيع عـقد استشاري الاشراف عـلي التنفـيذ في 9/10/2016 .

 مـن المقرر الطرح أوائل عام 2017 وبدء التنفيذ خلال النصف الثاني من العـام .

4. دراسات الخط الخامس والخط السادس لمترو الأنفاق

 يبلغ طول الخط الخامس من الساحل حتى مدينة نصر 24 كم و يبلغ طول الخط السادس من الخصوص حتى المعادي 30 كم.

 جارى التفاوض مع الجانب الكوري بشأن اعداد دراسات الخط الخامس وتمويل وتنفيذ المشروع .

 يجرى حالياً اعداد دراسات الخط السادس بالتنسيق مع الجانب الصيني .

5. القطار الكهربائي ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة )

 يساهم المشروع في الربط بين القاهرة والمدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة وخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل سريعة وأمنة .

 تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1,2 مليار دولار .

 ويجرى حالياً استكمال إجراءات التفاوض مع الجانب الصيني لاستكمال الدراسات والنموذج الاقتصادي التجاري ( BUSINESS MODEL ) والاتفاق على تمويل وتنفيذ المشروع .

6. تطوير وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية

 يبلغ طول المسار من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية حوالى 13,7 كم .

 يشمل المشروع تحديث كافة مكونات الترام الحالي من حيث الوحدات المتحركة ونظام السكة وغرفة التحكم ونظم الإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر .

 تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 180 مليون يورو + 1200 مليون جنيه .

 يجرى حالياً استكمال إجراءات تمويل المشروع بالتنسيق في مع الجانب الفرنسي .

 متوسط عدد الركاب المتوقع 250 - 300 ألف راكب / يوم .

7. مشروعات تطوير خطوط مترو الأنفاق الحالية

 تم اجراء دراسة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة التشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج) وتشمل تحديث أنظمة الإشارات والتحكم وتجديد السكة وتحديث أنظمة التهوية وماكينات التذاكر وتشغيل قطارات جديدة .

 تم الانتهاء من توريد وتشغيل 20 قطـار مكيف جديد بالخـط الأول بتكلفة 2,3 مليار جنيه .

 تم الانتهاء من مشروع تطـوير وتحديث 17 قطار علي الخـط الأول بتكلفة 335 مليون جنيه

 جارى طرح مشروع توريد عـدد 13 قطــار كهربائي بالخــــط الثاني بتكلفة 1,5 مليار جنيه بتمويل من بنك إعادة الاعمار والتنمية الاوروبــي .

 تم بدء العمل في مشروع ازدواج المسافة من المرج حتى المرج الجديدة بطول 1,3 كم وتكلفة 260 مليون جنيه .

 تم تفعيل التعاقد الخاص بمشروع توريد وتركــيب عــدد 850 بوابة جـديدة بتكلفة 160 مليون جنيه وجارى التصنيع بالخارج .



مشروعات تطــوير السكك الحديدية



تحديث وتطوير اسطول العربات

 تم توريد عدد 191 عربة وتشغيل عدد 14 قطار مكيف جديد علي خطوط وجه قبلي وبحري ضمن مشروع توريد وتشغيل عدد (212) عربة مكيفة جديدة بالتعاون مع مصنع سيماف بتكلفة 2,086 مليار جنيه وتقرر إضافة عدد 53 عربة جديدة أخرى على التعاقد .

 تم انجاز تطوير وتحسين عدد 1850 عربة بأنواعها المختلفة ( مكيفة – مميزة – مطورة ) بورش الهيئة ومصنع سيماف بتكلفة 300 مليون جنيه

تطويــــر المحطــــــــات

 تم انهاء التطوير الشامل لعدد (8) محطات ( مطروح – إبشان – الكوم الطويل – شبشير الحصة – نكلا – المراغة – البلينا – نجع حمادي ) بتكلفة 70 مليون جنيه .

 جاري التطوير الشامل لعدد (15) محطة سكك حديدية بالوجهين البحري والقبلي بتكلفة 425 مليون جنيه .

 جاري الصيانة السريعة لعدد (85) محطة سكك حديدية بالوجهين البحري والقبلي بتكلفة 300 مليون جنيه وتم الانتهاء من عدد (32) محطة منها.

تطوير المزلقانات

 تم انجاز الاعمال المدنية لعدد 465 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 167 مزلقان منها بتكلفة اجمالية 600 مليون جنيه ضمن خطة التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان على الشبكة .

تجديد وصيانة السكة

 تم الانتهاء من تجديد مسافة 290 كم من خط القاهرة / أسوان بتكلفة 650 مليون جنيه .

مشروعات كهربة الاشارات

 مشروعات تم إدخالها حيز التنفيذ بإجمالي أطوال 970 كم وتكلفة إجمالية 5,780 مليار جنيه :

 كهربة إشارات خط بنها – الاسكندرية بطول 208 كم وتكلفة 938 مليون جنيه .

 كهربة اشارات خط بني سويف – اسيوط بطول 250 كم وتكلفة 945 مليون جنيه .

 كهربة اشارات خط سكة حديد بنها – الزقازيق – الاسماعيلية – بورسعيد بطول 214 كم وتكلفة 1422 مليون جنيه .

 كهربة اشارات خط سكة حديد اسيوط – نجع حمادي بطول 180 كم وتكلفة 1440 مليون جنيه .

 كهربة اشارات خط سكة حديد نجع حمادي – الاقصر بطول 118 كم وتكلفة 1035 مليون جنيه .

 مشروعات جاري اعداد الدراسات والتجهيز لبدء تنفيذها بإجمالي أطوال 965 كم وتكلفة إجمالية 5,3 مليار جنيه :

 كهربة إشارات خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم وتكلفة 1215 مليون جنيه .

 كهربة اشارات خط شبين القناطر – الزقازيق بطول 35 كم وتكلفة 500 مليون جنيه

 كهربة اشارات خط الاقصر – اسوان بطول 226 كم وتكلفة 2 مليار جنيه

 إدخال نظام تحكم آلي حديث ( ETCS – L1 ) علي خط الاسكندرية – القاهرة – اسيوط بطول 585 كم وتكلفة 1600 مليون جنيه .

 بدء الدراسة في مدرسة النقل بوردان للعام الدراسي 2016-2017

مشروعات تطوير الموانئ البحرية

1. ميناء سفاجا

 إنهاء أعمال التطوير بميناء سفاجا البحري والتجهيز لافتتاحه بتكلفة إجمالية 510 مليون جنيه ويشمل التطوير :

 إنشاء محطة ركاب جديدة ( 1,3 مليون راكب / سنة ) .

 إنشاء ساحة انتظار شاحنات صادر ووارد ( 40 الف شاحنة / سنة ) .

 إنشاء ساحة لسيارات التربتك ( 30 ألف سيارة / سنة ) .

 تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية .

 انشاء محطة طاقة شمسية ومحطة تحلية للمياه .

2. مينـاء الاسكندريــة

 تم الإعداد وجارى العرض على مجلس الوزراء للموافقة على التعاقد بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة ( CHEC ) لتمويل وتنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض في ضوء موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على نموذج الأعمال بنظام ( EPC+F ) .

 تم إنهاء مشروع تكريك الممر الملاحي الكبير والطرقة الداخلية بميناء الإسكندرية للوصول الي العمق التصميمي بتكلفة 75 مليون جنيه .

 تم اسناد وبدء تنفيذ مشروع انشاء محطة تداول الأخشاب بالميناء بطول 420 متر وساحة خلفية 17 ألف متر مربع بتكلفة 250 مليون جنيه .

3. ميناء دميـاط

 تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة ( CHEC ) لتمويل وإنشاء محطة الحاويات الجديدة بأطوال أرصفة 1900 متر وعمق 17 متر في ضوء موافقة مجلس الوزراء .

 تم الانتهاء من مشروع تعميق الممر الملاحي للميناء بطول 11,4 كيلومتر وعمق 16 متر وعمق دائرة الدوران 15 متر وغاطس بجوار الأرصفة 14,5 متر بتكلفة 185 مليون جنيه .

 تم توريد عدد 2 قاطرة قوة شد 60 طن بتكلفة 108 مليون جنيه .

مشروعات الموانئ البرية والجافة

 الانتهاء من مشروع انشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد غرب النيل بين مصر والسودان ومنها إلى دول أفريقيا لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع .

 جارى اعداد الدراسات ومستندات الطرح لمشروع انشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر