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مطلب هام من الدمرداش للحكومة
معتز الدمرداش‎

مطلب هام من الدمرداش للحكومة

السبت، 24 ديسمبر 2016 08:34 م
كتب - عبد الرحمن دياب

ناشد الإعلامي معتز الدمرداش، الحكومة بعقد لقاءات توضح فيها للمواطنين حقيقة الوضع الاقتصادي، وسبب ارتفاع الأسعار، وإلى متى سيظل الوضع بهذه الصور.

وقال في برنامجه “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، “متسبوش الناس تضرب كف على كف، ويجلهم إحباط.. وجبة الفول والطعمية بقت غالية على الناس”.

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