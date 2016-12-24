ناشد الإعلامي معتز الدمرداش، الحكومة بعقد لقاءات توضح فيها للمواطنين حقيقة الوضع الاقتصادي، وسبب ارتفاع الأسعار، وإلى متى سيظل الوضع بهذه الصور.

وقال في برنامجه “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، “متسبوش الناس تضرب كف على كف، ويجلهم إحباط.. وجبة الفول والطعمية بقت غالية على الناس”.