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مصرع قائد وحدة "فتح" العسكرية بلبنان فى انفجار قنبلة
عبوة ناسفة بدائية الصنع

مصرع قائد وحدة "فتح" العسكرية بلبنان فى انفجار قنبلة

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:17 م

لقى قائد الوحدة العسكرية فى حركة فتح بلبنان، سليمان أبو النمر، مصرعه اليوم السبت، تزامنًا مع تجدد الاشتباكات فى مخيم “عين الحلوة” للاجئين فى لبنان.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى لبنان، اللواء صبحى أبو عرب، قوله إن مقتل قائد الوحدة العسكرية فى حركة فتح، سليمان أبو النمر، جاء فى حادث عرضى، إذ انفجرت عبوة ناسفة كان يحتفظ بها فى منزله بعد إشعال نار للتدفئة بالقرب منها.

وأكد “أبو عرب” فى تصريحاته، أنه ليس لأى طرف فلسطينى علاقة بالأمر، وليست هناك اشتباكات، وإنما وقع إطلاق نار فى محيط المخيم عقب انفجار العبوة ظنًّا أنها حادثة مدبرة.

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