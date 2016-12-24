بدأ نادي “شابيكوينسي” البرازيلي، الذي فقد تقريبا معظم فريقه في حادث طيران مأساوي الشهر الماضي في كولومبيا، في بناء فريقه بالإعلان عن أولى التعاقدات، استعدادا لخوض بطولة كأس ليبرتادورس.

وقال رئيس النادي بلينيو ديفيد دي نيس فيليو - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - “إن تشكيل فريق جديد سيجلب الكثير من السعادة، ولكننا لن ننسى أبدا المحاربين الشجعان الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه الآن”.

وأعلن “شابيكوينسي” في الأيام الماضية عن تعاقداته الجديدة للموسم الجديد، حيث يوجه أنظاره على بطولة كأس ليبرتادورس التي يلعب فيها بالمجموعة السابعة مع ناسيونال الأوروجوياني ولانوس الأرجنتيني وزوليا الفنزويلي.

وضم الفريق الحارس إلياس من نادي جوفينتودي، والمدافع دوجلاس جرولي القادم من كروزيرو، ولاعب الوسط دودو من أتلتيكو مينيرو، والمهاجم روسي من فريق جوياس، ولا يزال النادي يتفاوض حتى الآن مع عدد قد يصل إلى 15 لاعبا من أجل ملء الفراغ الناتج عن وفاة 19 من لاعبيه في تحطم الطائرة يوم 28 نوفمبر الماضي ضمن 71 لقوا مصرعهم في الحادث.

ويلعب “شابيكوينسي” في كأس ليبرتادورس لأول مرة في تاريخه باعتباره بطل بطولة كأس سود أمريكانا، التي كان متجها لخوض ذهاب نهائيها أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي عندما وقع الحادث، وفي لفتة تضامنية بعد الحادث، طلب النادي الكولومبي بأن يتم منح اللقب للنادي البرازيلي.