شابيكوينسي يبدأ بناء فريقه الجديد بعد وفاة 19 من لاعبيه في حادث طائرةالسبت، 24 ديسمبر 2016 07:37 م
بدأ نادي “شابيكوينسي” البرازيلي، الذي فقد تقريبا معظم فريقه في حادث طيران مأساوي الشهر الماضي في كولومبيا، في بناء فريقه بالإعلان عن أولى التعاقدات، استعدادا لخوض بطولة كأس ليبرتادورس.
وقال رئيس النادي بلينيو ديفيد دي نيس فيليو - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - “إن تشكيل فريق جديد سيجلب الكثير من السعادة، ولكننا لن ننسى أبدا المحاربين الشجعان الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه الآن”.
وأعلن “شابيكوينسي” في الأيام الماضية عن تعاقداته الجديدة للموسم الجديد، حيث يوجه أنظاره على بطولة كأس ليبرتادورس التي يلعب فيها بالمجموعة السابعة مع ناسيونال الأوروجوياني ولانوس الأرجنتيني وزوليا الفنزويلي.
وضم الفريق الحارس إلياس من نادي جوفينتودي، والمدافع دوجلاس جرولي القادم من كروزيرو، ولاعب الوسط دودو من أتلتيكو مينيرو، والمهاجم روسي من فريق جوياس، ولا يزال النادي يتفاوض حتى الآن مع عدد قد يصل إلى 15 لاعبا من أجل ملء الفراغ الناتج عن وفاة 19 من لاعبيه في تحطم الطائرة يوم 28 نوفمبر الماضي ضمن 71 لقوا مصرعهم في الحادث.
ويلعب “شابيكوينسي” في كأس ليبرتادورس لأول مرة في تاريخه باعتباره بطل بطولة كأس سود أمريكانا، التي كان متجها لخوض ذهاب نهائيها أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي عندما وقع الحادث، وفي لفتة تضامنية بعد الحادث، طلب النادي الكولومبي بأن يتم منح اللقب للنادي البرازيلي.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
"النصر للكيماويات الوسيطة" .. أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة
تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارتها اليوم السبت ، أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة ، حيث أنشئت عام 1972 على مساحة تصل إلى ...Sat, 24 Dec 2016 17:04:43 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء
ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية متعددة التخصصات، في مناطق العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل ورمانة. روابط: ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT