 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 06:09 مساءً
روابط سريعة
دقيقة حداد في لقاء الزمالك والشرقية على روح الراحل بدر حداد
15672843_1250117028376633_1683294367145706102_n

دقيقة حداد في لقاء الزمالك والشرقية على روح الراحل بدر حداد

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:09 م

وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظرائهم بنادي الشرقية دقيقة حداد وارتدو الشارات السوداء على روح الكابتن بدر حداد نجم المارد الأبيض السابق في لقاء اليوم ضمن مؤجلات الدوري المصري للقلعة البيضاء.

ويأتي هذا حدادًا علي روح “بدر حداد” مدرب نادي الزمالك السابق وقطاع الناشئين الذي وافته المنية ظهر اليوم وتم تشييع الجثمان والصلاة عليه من مسجد الحامدية الشاذلية في حضور نجوم نادي الزمالك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3