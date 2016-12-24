دقيقة حداد في لقاء الزمالك والشرقية على روح الراحل بدر حداد

وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظرائهم بنادي الشرقية دقيقة حداد وارتدو الشارات السوداء على روح الكابتن بدر حداد نجم المارد الأبيض السابق في لقاء اليوم ضمن مؤجلات الدوري المصري للقلعة البيضاء.

ويأتي هذا حدادًا علي روح “بدر حداد” مدرب نادي الزمالك السابق وقطاع الناشئين الذي وافته المنية ظهر اليوم وتم تشييع الجثمان والصلاة عليه من مسجد الحامدية الشاذلية في حضور نجوم نادي الزمالك.