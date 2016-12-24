يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الثالثة والنصف عصر غد الأحد تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك الخميس المقبل ضمن فعاليات المرحلة ال17 من منافسات مسابقة الدورى باستاد الجيش ببرج العرب.

واصطحب عبد الله السعيد نجم النادى الأهلى، نجليه أدم وعمر للنادى الأهلى، وحضرا مران الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب مباراة الالومنيوم فى بطولة كأس مصر وعاد من الأراضي المقدسة بعد أداء العمرة بصحبة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

وفي سياق متصل شارك عمرو السولية، لاعب وسط الفريق في جزء من مران فريقه الجماعي حيث تغيب عن التدريبات بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.