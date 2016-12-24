الصحة تنفي خصخصة بعض المستشفيات الحكومية بالقليوبيةالسبت، 24 ديسمبر 2016 06:51 م
نفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور نصيف حفناوي صحة ما أُثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خصخصة بعض المستشفيات الحكومية سواء بالقرى أو المدن على مستوى المحافظة.
وقال حفناوي - في تصريح اليوم السبت - إنه تقرر لأول مرة تحويل 17 وحدة صحية لطب الأسرة بقرى المحافظة إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من المباني والمنشآت الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية.
وأضاف أن المشروع سيطبق على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى قرى طحانوب، حيث سيتم تحويلها إلى مركز للحضانات وغسيل الكلى والرعاية الأساسية، وتحويل وحدة عرب جهينة إلى مركز لعلاج الكبد، ومستشفى بلقس الذي تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ نظرا لموقعه المتميز بالقرب من الطريق الدائري وبعض الطرق الرئيسية.
وتابع أن وحدة العمار سيتم تحويلها إلى مركز متخصص في غسيل الكلى ومركز آخر للصدر والاستفادة من إمكانيات المبنى الطبي لخدمة أهالي المنطقة. وفي السياق، أعلن مدير عام مستشفى بنها الجامعي الدكتور يسري السعيد افتتاح العيادات التخصصية الجديدة المسائية بالمستشفى ، في إطار توجيهات رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي بتحسين الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة القليوبية.
وقال إن العيادات الجديدة تعمل يوميا من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء، وتتضمن تخصصات الجراحة والمسالك وجراحة القلب والصدر والعظام والقلب، على أن يبدأ العمل في باقي التخصصات الطبية تباعا لتقديم خدمة طبية متميزة، مشيرا إلى أن أسعار العيادات التخصصية مخفضة، حيث يتراوح قيمة الكشف بها من 30 إلى 50 جنيها.
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