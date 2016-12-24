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الاثنين.. مؤتمر صحفى« للصيادلة» لعرض قرارت عمومية النقابة الخاصة بإغلاق الصيدليات
الدواء

الاثنين.. مؤتمر صحفى« للصيادلة» لعرض قرارت عمومية النقابة الخاصة بإغلاق الصيدليات

السبت، 24 ديسمبر 2016 06:46 م
ا ش ا

تنظم نقابة الصيادلة يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا بدار المهن الطبية بالقاهرة، وذلك لعرض وإطلاع الرأى العام على قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها النقابة أمس الجمعة واتخذت قرارا بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارا من 15 يناير المقبل.

ويشارك بالمؤتمر مقرر اللجنة الإعلامية بالنقابة الدكتور أحمد أبو دومة.

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