أكد مدافع فريق الإسماعيلي شريف حازم أن مباريات بطولة كأس مصر صعبة للغاية وخارج التوقعات، موضحا أن جميع المباريات صعبة، خاصة أن كل المنافسين يملكون عناصر متميزة.

وعن خط دفاع الفريق، قال حازم إنه يسير بصورة جيدة، وأن معظم الأهداف التي سكنت شباك الإسماعيلي جاءت من ضربات جزاء، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر يخصص للمدافعين تدريبات خاصة من أجل معالجة الأخطاء.

وأشار إلى أنه يتمنى أن ينجح الإسماعيلي في تحقيق لقب كأس مصر، من أجل إسعاد جماهير النادي.