الملتقى الأول للتوظيف الفوري "شغلنى" يوفر 4 آلاف فرصة عملالسبت، 24 ديسمبر 2016 06:48 م
> عمر خليفة: النجاح الكبير للملتقى يحفزنا لعقده بشكل دورى والتوسع فى إتاحة فرص العمل
> “شغلنى” ينظم حلقة نقاشية بعنوان “البطالة المقنعة.. الأسباب والحلول”
انطلق صباح اليوم “الملتقى الأول للتوظيف” الفوري الذى ينظمه موقع “شغلنى” الإلكترونى لإتاحة أكثر من 4 آلاف فرصة عمل فورية للباحثين عن وظيفة.
حضر الملتقى السيد ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، وتضمن الملتقى حلقة نقاشية بعنوان “البطالة المقنعة.. الأسباب والحلول” شارك فيها كل من اللواء مهندس محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني، والأستاذة آمال موافى كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والأستاذ وائل الفخرانى المدير التنفيذى لشركة كريم مصر.
شهد الملتقى منذ الدقائق الأولى لإفتتاحه إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين توافدوا على مبنى الجريك كامبس بوسط البلد لأداء المقابلات الشخصية بشكل فورى مع الشركات، والحصول على الرد المبدئي بالموافقة أو الرفض مما خلق أجواء من الثقة والجدية بين الطرفين، بدلاً من الطريقة التقليدية التى تعتمد على تقديم السير الذاتية والانتظار.
صرح الرئيس التنفيذى للمنصة الإلكترونية أ.عمر خليفة ” فخورين للغاية بالنجاح الكبير للملتقى، ويكفينا السعادة التى تغطى ملامح الحضور بعد لقائهم بالشركات وحصولهم على الوظيفة، ونتمنى أن نكون بنهاية اليوم قد نجحنا فى مساعدة الآلاف ووضعهم على طريق العمل والإنتاج، ليتحولوا إلى طاقة منتجة تساهم فى تحسين مستوى معيشة أسرهم وتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد المصرى”.
وأضاف عمر خليفة ” الإقبال الكبير على الملتقى فاق توقعاتنا، ويشجعنا على عقد الملتقى بشكل دورى، سواء سنوياً أو أكثر من مرة فى العام إذا أمكن، لإتاحة أكبر قدر ممكن من الوظائف، وأعتقد أن الإقبال سيتزايد فى النسخ المقبلة من الملتقى، سواء من الشركات أو الباحثين عن وظائف، وسنبذل أقصى جهدنا للتنسيق بينهم باحترافية وإتاحة المزيد من فرص العمل”.
ورغم الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات، إلا أن شركة The Worx emc المنظمة للملتقى نجحت فى التعامل باحترافية مع الأعداد الهائلة من الراغبين فى التوظيف، حيث تم توجيههم إلى ممثلى الشركات بيسر وسهولة لإجراء المقابلات الشخصية وتحديد موقفهم من الحصول على الوظيفة، مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات الفورية اللازمة قبل توقيع عقود العمل مثل الفحص الطبى وغيرها.
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