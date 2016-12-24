شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، ازدياد حدة الأمطار الرعدية الغزيرة، إذ تتعرض المحافظة لـ”نوة الفيضة الكبرى”، وشهدت هطول كرات الثلج الصغيرة فى ظل انخفاض شديد لدرجات الحرارة.

يذكر أن محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوة، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ورفع المياه من الشوارع.