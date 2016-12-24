واصلت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية وضبط المواد المخدرة ومروجيها، بالإضافة إلى القضايا التموينية وضبط المخالفات المرورية.

ففي محافظة الشرقية، شنت الأجهزة الأمنية حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبط 16 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم 4 قطع من الأسلحة النارية و12 قطعة سلاح أبيض، وضبط 16 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ألف و644 هاربا من تنفيذ الأحكام، منهم 19 صادر ضدهم أحكام جنائية، بينهم حكما بالإعدام شنقا ضد تاجر دواجن متهم في قضية اقتحام مركز مطاي بالمنيا، والباقي بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح ما بين 15 عاما و10 أعوام و3 سنوات، وأحكاما جزئية مستأنفة. كما نجحت الحملة في تحصيل غرامات قدرها 22 ألف جنيه من 539 مخالفا وتحرير 25 مخالفة تموينية، وضبط ألف و190 مخالفة مرورية، وإزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية، ورفع 64 حالة إشغال طريق.

وفي محافظة شمال سيناء، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم، أسفرت عن ضبط 31 مطلوبا ومحكوما عليهم بإجمالي 39 حكما بالحبس و19 غرامة و4 مخالفات، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 20 مخالفة متنوعة، منها 6 مخالفات إزالة إدارية فورية، و4 مخالفات إعلانات تم رفعها، و10 مخالفات إشغالات. وتمكن ضباط قسم مباحث التموين - بالاشتراك مع مديرية التموين - من ضبط 6 قضايا تموينية، منها 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضية لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية أخرى لتجميع بطاقات بغرض الاستيلاء على السلع المدعمة.

وشنت إدارة المرور حملة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري في الطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا علي أرواح وأموال المواطنين أسفرت عن ضبط 108 مخالفات مرورية متنوعة، وأحيل أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمال ع. س. م. (18 عاما) وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وتم إحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي محافظة الغربية، شنت مديرية الأمن حملة لضبط كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة أسفرت عن ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وضبط 21 قطعة سلاح أبيض، و8 متهمين هاربين، و13 مسجلا جنائيا، و4 عناصر إجرامية، وتحرير 44 قضية تموينية.

كما تم تحرير 38 مخالفة سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و24 مخالفة دراجة نارية بدون لوحات وتراخيص، و210 مخالفات نموذج 0125، و190 انتظار خاطئ، و6 سيارات لتجاوز خط السير.

وفي محافظة الوادي الجديد، أحبطت أجهزة المباحث محاولة للاتجار في الأقراص المخدرة، حيث تم ضبط 3 أشخاص خلال حملة أمنية موسعة وبحوزتهم ألفين و300 قرص مخدر بمركز الخارجة.

وفي محافظة سوهاج، تمكنت أجهزة الأمن خلال حملة أمنية مكبرة على قرية “الدنافقة” بمركز دار السلام من ضبط 19 شخصا اشتركوا مع آخرين من القرية في قطع الطريق الشرقي السريع (سوهاج - دار السلام) وإعاقة حركة المرور، بسبب اختفاء طفل من القرية وتعديهم بإطلاق الرصاص وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، ما تسبب في إصابة مجند بجرح قطعي واحتراق سيارة شرطة وتلف زجاج مدرعة، وضبطت القوات بندقية آلية داخل منزل أحد المتهمين.

كان اللواء مصطفى مقبل مدير الأمن تلقى إخطارا من مركز شرطة دار السلام بقيام بعض الأشخاص بقطع الطريق الشرقي الزراعي السريع أمام قرية “الدنافقة” بدائرة المركز ووجود إعاقة لحركة المرور على خلفية اختفاء أحد الأطفال بالقرية لم يتقدم أحد من أهليته ببلاغ، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين اختفاء الطفل يوسف عاطف علي (3 سنوات) من منزل جده بذات الناحية، ما دفع هؤلاء الأفراد للخروج وقطع الطريق، وحال اقتراب القوات من المتجمعين قاموا بإلقاء الطوب والحجارة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

ونتج عن ذلك إصابة المجند عماد حمدي أحمد (22 عاما من إدارة قوات الأمن) واشتعال النار بسيارة شرطة تابعة للمركز، فتم الدفع بقوات من الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن ومدرعتين والسيطرة على الموقف وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتنفيذ حملة مكبرة على القرية وضبط 19 من المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى محافظة الدقهلية، تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمراكز المنصورة وتمي الأمديد والسنبلاوين وطلخا وتم إعادة المسروقات، حيث تم ضبط ربيع محمد السعيد “عامل”، والسعيد عبد الله وشهرته أبو عبد الله “كهربائي سيارات”، وأحمد عبد العزيز حمدي “ميكانيكي سيارات”، وعبد الله محمد أبو النور وشهرته عبده الصاروخ “ميكانيكي سيارات”، ومحمد إبراهيم شتا “سائق” لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات السيارات بدائرة مركز السنبلاوين والمراكز المجاورة.

كما قامت الوحدة المحلية بأويش الحجر برفع تراكمات القمامة ووقف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص بحوض أبو الليل ومصادرة المواد والمعدات المستخدمة ومصادرة 4 أطنان أسمنت، وإزالة الإشغالات أسفل كوبري الجيش وشارع عاطف الشرقاوي، كما أزالت رصيف خرساني لغسيل السيارات على الطريق العام ومصادرة المعدات وفصل التيار الكهربائي عن المكان.

وفي محافظة أسيوط، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط محمد ق. س. (34 سنة عامل) وبحوزته كمية من الأقراص والعقاقير المخدرة قبل توزيعها في الأسواق.