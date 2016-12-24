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الزمالك يفقد ظهيره الأيمن في لقاء القمة
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الزمالك يفقد ظهيره الأيمن في لقاء القمة

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:39 م

تأكد غياب أسامة إبراهيم ظهير أيمن الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل فى الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز.
ويأتى غياب أسامة إبراهيم عن الزمالك فى القمة للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الشرقية المقامة حاليًا بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى الممتاز.

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