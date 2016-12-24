حصل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان، على جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2016، بعدما وصل مع منتخب فرنسا إلى نهائي يورو 2016 ومع أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على الوصيف في المسابقتين.

وكان زيدان الوحيد الذي لم يُصوت لجريزمان كأفضل لاعب في فرنسا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أصوات زين الدين زيدان في ترشيحات الجائزة حيث صوت لكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب، ثم رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، ثم أنطوان جريزمان ثالثُا، ورابعًا مهاجم بوروسيا دورتموند عثمان ديمبلي، وخامسًا لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وكان زين الدين زيدان الوحيد من أصل 8 مشاركين في التصويت الذي صوت للاعب الشاب عثمان ديمبلي الذي تألق مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية أن زيدان قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي وأشاد به سابقًا في أحد المقابلات الصحفية.

ريال مدريد ليس الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب ديمبلي، فقد أبدت أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان أيضًا اهتمامها باللاعب لكنه اختار في النهاية الانضمام لصفوف بوروسيا دورتموند.