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عرض ضخم من الصين لضم واين روني
واين روني - وين روني

عرض ضخم من الصين لضم واين روني

السبت، 24 ديسمبر 2016 06:29 م
وكالات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأندية الصينية، تتنافس على ضم واين روني، نجم مانشستر يونايتد، بتقديم عرض مغرٍ له.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم السبت، إن العرض المُقدم لقائد مانشستر يونايتد، سوف يصل إلى 820 ألف يورو كراتب أسبوعي، وهو ما سيجعل المهاجم المخضرم، صاحب أعلى أجرًا في العالم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ناديي جوانغجو إفرجراند تاوباو، وبكين جوان، يتنافسان على ضم المهاجم، صاحب الـ31 عامًا.

كان نادي شانغهاي سينج الصيني، ضم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب تشيلسي مقابل 61 مليون يورو، وبراتب أسبوعي، يصل إلى نصف مليون يورو أسبوعيًا تقريبًا.

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