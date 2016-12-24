الحدود يقبض على المقاولون ويطيح به من كأس مصر

أطاح فريق حرس الحدود بنظيره المقاولون العرب من الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد ان استمر التعادل السلبي شعارا لهذه المباراة.

سجل التقدم اللاعب أحمد علي للمقاولون العرب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وتعادل مصطفى جمال قبل النهاية بثوان قليلة.

واحتكم الفريقان إلى وقت أضافي لكن التعادل استمر شعارا للمباراة مما اضطر الفريقان إلى الاحتكام لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 5-4 للحدود

ومن المقرر أن يواجه حرس الحدود الفائز من مباراة الزمالك والأولمبي.