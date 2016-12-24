 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 05:25 مساءً
روابط سريعة
الحدود يقبض على المقاولون ويطيح به من كأس مصر
فريق حرس الحدود

الحدود يقبض على المقاولون ويطيح به من كأس مصر

السبت، 24 ديسمبر 2016 06:24 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أطاح فريق حرس الحدود بنظيره المقاولون العرب من الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد ان استمر التعادل السلبي شعارا لهذه المباراة.

سجل التقدم اللاعب أحمد علي للمقاولون العرب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وتعادل مصطفى جمال قبل النهاية بثوان قليلة.

واحتكم الفريقان إلى وقت أضافي لكن التعادل استمر شعارا للمباراة مما اضطر الفريقان إلى الاحتكام لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 5-4 للحدود

ومن المقرر أن يواجه حرس الحدود الفائز من مباراة الزمالك والأولمبي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3