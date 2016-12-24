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البدوي: البعض يريد "زحزحة" مصر
السيد البدوي رئيس حزب الوفد

البدوي: البعض يريد "زحزحة" مصر

السبت، 24 ديسمبر 2016 07:11 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن مصر على أبواب الخير والمشروعات القومية هي السبيل لذلك وليست سبب الأزمة الاقتصادية الحالية كما يروج البعض لذلك.

وقال في كلمته في مؤتمر صحفي نقلته شاشة “الحياة 2”، اليوم السبت، إن المشروعات القومية تقوم بها الشركات المدنية المصرية، والجيش يكتفي فقط بالإشراف، مشيرًا إلى أن البعض يريد أن يزحزح مصر عن موقعها وستظل الشقيقة الكبري للعرب.

ولفت إلى أن الجيش المصري يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم، والقوات البحرية المصرية ضمن الفئة الأولي عالميًا والدولة المصرية تحاول مقاومة كل محاولات إفشال الدول المصرية وتحويلها لدولة عاجزة وفاشلة وتتسول قوت يومها.

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