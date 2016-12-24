أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الشرقية المقرر لها فى السابعة مساء اليوم السبت فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

في الدفاع: محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم .

في الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت .

في الهجوم : محمد إبراهيم ومايوكا.

وعلى الجانب الآخر كشف منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، عن تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الشرقية كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: حازم شعيب - فاورقا - المعتصم سالم - محمد سمير

خط الوسط: سمير فوزي - محمود إسماعيل “رامبو” - حسام حسن - علي دياب

خط الهجوم: محمد عبد الحميد “ميدو” - كينيث.