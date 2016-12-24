 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 05:35 مساءً
روابط سريعة
التشكيلة الرسمية للقاء الزمالك والشرقية في الدوري
الزمالك

التشكيلة الرسمية للقاء الزمالك والشرقية في الدوري

السبت، 24 ديسمبر 2016 06:18 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الشرقية المقرر لها فى السابعة مساء اليوم السبت فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.
جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

في الدفاع: محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم .

في الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت .

في الهجوم : محمد إبراهيم ومايوكا.

وعلى الجانب الآخر كشف منير عقيلة المدير الفنى للشرقية، عن تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الشرقية كالتالى:
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: حازم شعيب - فاورقا - المعتصم سالم - محمد سمير
خط الوسط: سمير فوزي - محمود إسماعيل “رامبو” - حسام حسن - علي دياب
خط الهجوم: محمد عبد الحميد “ميدو” - كينيث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3