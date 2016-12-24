قتل 3 أشقاء من جنوب إفريقيا أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح، للعلاج من العجز الجنسي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

ونقلت الوكالة عن موقع News ZW أن الأشقاء كانوا يعانون من العجز الجنسي، واقترح عليهم المشعوذ في منطقتهم طريقة علاج تقليدية، واستطاع الأخوة الإمساك بأنثى التمساح ولكن في نفس اللحظة هاجمتهم عدة تماسيح أخرى.

وأكد والدا الضحايا إن العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها “موفي”.

وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح.

وتابع الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب، لقد هاجمت التماسيح الأخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم.

ولم يلوم الوالدان المشعوذ على الذي حدث، وقالا: “نحن نصدق في أن موفي تساعد، لقد كان هناك العديد من الحالات التي ساعدت فيها”