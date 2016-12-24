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للمرة الثالثة.. "إم بي سي مصر" أفضل قناة تليفزيونية في مصر بحفل "دير جيست"
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للمرة الثالثة.. "إم بي سي مصر" أفضل قناة تليفزيونية في مصر بحفل "دير جيست"

السبت، 24 ديسمبر 2016 06:19 م
كتب - عبد الرحمن دياب

حصدت قناة إم بي سي مصر جائزة أفضل قناة عامة في مصر خلال عام 2016 في إستفتاء مجلة  وموقع “دير جيست” حيث إختار الجمهور في الإستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 750 الف شخص قناة ” MBC مصر” لتحتل المرتبة الأولي في مصر كأفضل قناة تليفزيونية.

وتُعد جائزة إستفتاء الجمهور من “دير جيست” الثالثة التي تحصد فيها قناة “MBC مصر” المرتبة الأولي في مصر، حيث فازت القناة بالمركز الأول في إستفتاء مؤسسة الأهرام الصحفية كأفضل قناة من وجهة نظر الجمهور وهي الجائزة ذاتها التي حصدتها أيضاً في مهرجان القنوات الفضائية في دورته الـسابعة.

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