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تقاعدت من التعليم لتفتح شقة دعارة.. وهكذا كانت نهايتها!
جريمة دعارة ندم قتل

تقاعدت من التعليم لتفتح شقة دعارة.. وهكذا كانت نهايتها!

السبت، 24 ديسمبر 2016 05:58 م

نجحت الشرطة المصرية في القبض على أكبر مسهلة للدعارة تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة مع الرجال بمقابل مادي، بمحافظة الشرقية -80 كيلو شرق القاهرة- وتبين أنها “مديحة م ص” 57 سنة ربة منزل وخرجت للتقاعد من التربية والتعليم لتمتهن الدعارة.

وبمداهمة المنزل، تم ضبط عاطل حاصل على دبلوم صنايع برفقة “أسماء ع م” 25 سنة، وهما عرايا تماما داخل غرفة النوم، بمنزل مسهلة للدعارة، أثناء ممارسة الدعارة، كما تم ضبط شابين آخرين أثناء انتظارهما الدور لممارسة الدعارة.

وقامت مسهلة للدعارة بالاحتفاظ بالصور المطبوعة لرسائل “فيسبوك” بينها وعدد من راغبي المتعة، لابتزازهم بها وتهديدهم أثناء طلبهم منها إحدى الفتيات لممارسة الدعارة، وضبط لديها عدد من الأعمال السفلية والأحجبة والأسحار التى تستخدمها فى ربط الزبائن التي تتضرر منهم.

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