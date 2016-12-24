كيف استعدت كنائس الجيزة للاحتفال بعيد القيامة؟السبت، 24 ديسمبر 2016 05:52 م
قال الأنبا أنطونيوس مطران الكاثوليك بالجيزة إن احتفالات عيد الميلاد ستتم كما جرت العادة على الرغم من أن الأحداث الأخيرة أثرت على مظاهر الاحتفال هذا العام موضحا أن أبرز الاستعدادات هي الصيام لأنه تذكره بالرجوع إلى الله وأيضا العظات التي تُذكر كل إنسان بأن يعيش حياته بمحبة.
وأوضح في حواره على شاشة “إكسترا نيوز” ان الكنائس تنظم عظات ولكن على حسب حجم الكنيسة وأن روح المصريين لا تظهر إلا في الأوقات الصعبة حيث يظهر الترابط والعاطفة وهو الجزء المشرق في الأحداث الأخيرة مشددا على أنه لا أحد يقبل سفك نقطة دماء بريئة لذا يكون هناك تعاطف.
وتابع الأنبا أنطونيوس أن: “العملية الإرهابية الأخيرة في الكنيسة البطرسية كانت موجهة للبشرية كلها وأقول للشهداء لكم الجنة فأنتم في مكان أخر مختلف عن حياتنا والأهالي تأثروا ويصعب أن يتقبلوا العزاء لذا الله هو من يعزيهم لأنه هو الذي يصبرهم حقيقة ولكنهم تقبلوا الوضع بعقلانية واتزان”.
وأردف مطران الكاثوليك بالجيزة: “يجب على الجميع التكاتف والترابط وأن يكون هناك نية في تغيير حياتنا لأنه كان يوجد زرع للكراهية بيننا والقيم في مصر هبطت ويجب أن نعترف بذلك وأول خطوة يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة وهي زرع الكراهية في قلوب المصريين ويجب أن نرى الحلول وهل هي كافية! ويجب أن يكون هناك قانون ودولة قانون وتغليظ العقوبة بل يجب محاربته بالفكر والإرهاب ليس فقر وجهل لأن غالبية الإرهابيين لديهم دراسات جامعية ومعهم مال”.
واستكمل قوله: “الفكر الذي يُزرع في الإرهابيين هو فكر الكراهية بغض النظر عن الدين ولا يوجد أي دين يشجع على الإرهاب ومن ينفذ العلميات يستند على أفكار معينة ويجب البحث هل التعليم يتوافق مع الدين ام لا يتوافق معه”.
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