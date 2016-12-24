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وفاة الشهيدة الـ27 في تفجير الكنيسة البطرسية
حادث الكنيسة البطرسية ـ قداس ـ انفجار الكاتدرائية‎

وفاة الشهيدة الـ27 في تفجير الكنيسة البطرسية

السبت، 24 ديسمبر 2016 05:52 م


أعلنت، منذ قليل، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استشهاد “إيزيس فارس بولس”، حيث توفت بعد نحو 14 يوما من إصابتها في حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأضافت الكنيسة في بيان لها إن إيزيس فارس بولس انضمت إلى صفوف الشهداء لتكون الشهيدة رقم 27 من بين شهداء الكنيسة البطرسية”، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا لاحق بتفاصيل ترتيبات صلاة الجنازة.

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