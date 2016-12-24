

أعلنت، منذ قليل، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استشهاد “إيزيس فارس بولس”، حيث توفت بعد نحو 14 يوما من إصابتها في حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأضافت الكنيسة في بيان لها إن إيزيس فارس بولس انضمت إلى صفوف الشهداء لتكون الشهيدة رقم 27 من بين شهداء الكنيسة البطرسية”، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا لاحق بتفاصيل ترتيبات صلاة الجنازة.