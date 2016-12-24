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وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود
الديوان الملكي السعودي

وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

السبت، 24 ديسمبر 2016 05:29 م

 
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال البيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “انتقل إلى رحمة الله -تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ويُصلى عليه، إن شاء الله، يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمَّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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