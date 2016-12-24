تستعد شركة جوجل لإطلاق اثنين من الساعات الذكية الجديدة الرائدة في الربع الأول من عام 2017، والتي ستحمل علامة تجارية أقرب لما قامت به شركة غوغل مع علامة هواتف نيكسوس.

وتعمل الساعات الجديدة بواسطة الجيل الأحدث من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء أندرويد وير2، وذلك وفقا لجيف تشانغ مدير منتج أندرويد وير في جوجل.

ولن تحمل الساعات الجديدة العلامة التجارية لأحدث أجهزة جوجل العاملة بنظام التشغيل أندرويد المسماة بيكسل، بل ستحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة التي ستتعاون مع غوغل لتصنيع تلك الساعات.

وبحسب تشانغ فإن شركة جوجل قد تعاونت مع الشركة المصنعة، التي لم يقم بتسميتها واكتفى بالقول إنها قد قامت سابقا بإنتاج ساعات ذكية تعمل بواسطة نظام أندرويد وير، لتصنيع الساعات الذكية العاملة بواسطة النسخة الأحدث من النظام التشغيلي أندرويد وير، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

يذكر أن النسخة الحديثة من نظام تشغيل أندرويد وير اشتملت على ميزات مثل دعم عمل التطبيقات بشكل منفرد ودعم الدفع عن طريق خدمة أندرويد باي ومساعد غوغل الذكي وغيرها من المميزات والتحسينات الجديدة.