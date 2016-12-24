مصادر خليجية: السعودية تعتزم بيع 49% من أسهم "أرامكو"السبت، 24 ديسمبر 2016 05:15 م
أكدت مصادر خليجية أن المملكة السعودية خلال عشر سنوات تعتزم بيع 49 بالمئة من اسهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” التى كان اعلن انها ستدرج فى سوق المال فى 2018، بحسب ما افادت صحيفة “الاقتصادية” السعودية السبت.
ونقلت الصحيفة عن “مسؤول كبير” لم تكشف هويته “أن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49 فى المئة من أسهم شركة أرامكو عملاقة صناعة النفط خلال عشرة أعوام”.
وقال المسؤول للصحيفة “إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا”.
وتتعرض السعودية المصدر الأول للنفط فى العالم، إلى ضغط بسبب تراجع سعر الخام. واعلنت هذا العام ادراج ارامكو فى سوق المال فى اطار عملية اعادة هيكلة لاقتصادها المرتهن بشدة للنفط.
وكانت الخطة التى قدمها فى ابريل 2016 ولى ولى العهد الامير محمد بن سلمان، نصت على التخلى على أقل من 5 بالمئة من اسهم ارامكو مع تاسيس صندوق سيادى بقيمة نحو الفى مليار دولار.
وفى سبتمبر 2016 أشار أمين الناصر المدير التنفيذى لأرامكو التى تؤمن إجمالى انتاج المملكة، إلى ادراج الشركة فى سوق المال فى 2018.
وقال الناصر إن المملكة تعتزم طرح أقل من خمسة بالمائة من أسهم “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام فى السوق السعودية للمساعدة فى انشاء اكبر صندوق استثمارى فى البلاد.
وأكد أن “التحضيرات تسير بشكل جيد للاكتتاب العام” المقرر فى 2018، وسيكون أكبر اكتتاب فى التاريخ.
وقال الناصر إن ارامكو ستدرج فى السوق المالية السعودية “بالتاكيد”، كما تعتزم إدراجها فى أسواق نيويورك وطوكيو وهونج كونج المالية.
وأوضح الناصر لاحقا أن التخلى عن 5 بالمئة فقط من أرامكو سيجعل من الادراج أهم عملية إدراج فى البورصة فى التاريخ، متقدمة باشواط على اكتتاب شركة “على بابا” الصينية للتجارة الالكترونية التى جمعت 25 مليار دولار فى البورصة فى 2014.
وقال أمام المؤتمر العالمى للطاقة فى اسطنبول فى نوفمبر الماضى “لا اعتقد اننا سنشهد اكتتابا بهذا الحجم فى المستقبل”.
وتمهيدا لإدراجها فى السوق المالية ستبدا أرامكو فى 2017 نشر نتائجها المالية الفصلية ما سيوفر معطيات أوضح للمستثمرين المحتملين، بحسب الناصر.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
مات العشيقان ونشوتهما المحرمة مشتعلة!
فقد أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد رئيس النيابة، بتشريح جثمان شخص وعشيقته، لقيا مصرعهما في أثناء ممارستهما الرزيلة داخل شقة بمنطقة المرج. وأشارت ...Sat, 24 Dec 2016 14:24:53 GMT