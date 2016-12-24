ارتفاع عدد شهداء الكنيسة البطرسية إلى 27 بعد وفاة إحدى المصابات

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية وفاة إحدى مصابات حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي متأثرة بجراحها، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 27.

وقالت الكنيسة - في بيان اليوم السبت - إن إيزيس فارس بولس استشهدت بعد حوالي 14 يوما من إصابتها في حادث الكنيسة البطرسية.

وأضافت أنه سيتم تشييع جنازتها غدا الأحد من كنيسة الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عقب انتهاء الإجراءات القانونية.