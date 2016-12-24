أسوأ ما قد تأكله لـ"إنقاص الوزن"السبت، 24 ديسمبر 2016 05:04 م
من المعروف أن إنقاص الوزن عملية ليست بالسهلة، حيث تحتاج إلى المواظبة على الأكل المتوازن والقيام بتمارين رياضية، بالإضافة إلى الابتعاد بصفة نهائية عن العادات الصحية السيئة.
وفي ما يلي بعض الأطباق والمأكولات التي يجب تجنبها في فطورك وفق لدراسة نشرها موقع “بوب شوغر”:
1- عصير الليمون: ابتعد عن جميع أنواع عصائر الليمون سواء التي تقوم بإعدادها في منزلك أو تشتريها من الخارج، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون الألياف والبروتينات، التي يحتاجها جسمك.
2- عصير الفواكه: هو صحي، ولكن لا يحتوي على بروتين ودهون صحية، مما سيجعلك تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة.
3- الأفوكادو: إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، ابتعد عن عن تناول ثمار الأفوكادو لوحدها لأنه لا تحتوي على كمية كافية من الدهون الصحية والألياف، وبالتالي سيزيد ذلك من شعورك بالجوع ويدفعك لأكل المزيد لاحقا
4- بعض منتجات الشوفان التي قد تبدو صحية إلا أن العديد من الدراسات كشفت أنها تحتوي على الكثير من المحيات الصناعية.
5- الكعك: الابتعاد عن شراء الكعك من المحلات لأنه يصنع بالطحين الأبيض، الذي يضر بصحة الإنسان. في المقابل ينصح بإعداد الكعك في المنزل باستخدام دقيق القمح أو دقيق الشوفان.
6- الخبز مع الجبن أو الزبدة: يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ويفتقد للبروتين والألياف.
7- حبوب الإفطار: توجد فيها كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية والسكر، وتفتقر للدهون الصحية والبروتين.
-
إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…Fri, 23 Dec 2016 08:54:41 GMT
-
تركيا «تحجب» كافة مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
حقيقة رفع «رسوم الزواج» إلى 7 آﻻف جنيه - محيط
نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار…Fri, 23 Dec 2016 07:55:59 GMT
-
«جنينة» يتحدى حكم إلزامه بالصمت 3 سنوات.. ويردّ بقوة
لم يلتزم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الصمت إزاء الحكم الصادر بحقه، أمس الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم ...Fri, 23 Dec 2016 07:25:49 GMT
-
الطائرات الحربية تقصف «بؤراً إرهابياً» في سيناء - محيط
قصفت الطائرات الحربية، بؤراً إرهابية، جنوب مركز الشيخ زويد. ورجّحت مصادر، سقوط قتلى من عناصر المسلحين، كما نفذت تشكيلات قوات شرطة شمال سيناء حملات أمنية…Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
أحمد موسى: الدولار يصل إلى 26 جنيها الأسبوع المقبل.. فيديو - محيط
عبر الغعلامي احمد موسى عن غضبه من الزيادة المستمرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري قائلا إنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ارتفاع سعر الصرف…Thu, 22 Dec 2016 04:10:52 GMT
-
سلفي يطرح التساؤل الأصعب على «النواب»:تسمحون بإهانة البخاري!
عبر سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، تعجبه لقيام مجلس النواب بإصدار قانون يمنع الفتوى دون ترخيص، متسائلا: «هل ستحاسبون من يتحدث عن فتاوى، ومنع الفتوى إلا برخصة، ...Thu, 22 Dec 2016 06:45:13 GMT
-
اختطاف «طائرة ليبية» في مالطا
أعلنت السلطات الأمنية فى مالطا، هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير ...Fri, 23 Dec 2016 11:26:02 GMT
-
مات العشيقان ونشوتهما المحرمة مشتعلة!
فقد أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد رئيس النيابة، بتشريح جثمان شخص وعشيقته، لقيا مصرعهما في أثناء ممارستهما الرزيلة داخل شقة بمنطقة المرج. وأشارت ...Sat, 24 Dec 2016 14:24:53 GMT