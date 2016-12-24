أظهرت نتائج تجربة “إكلينيكية” نجاح مصل جديد في منع انتقال عدوى فيروس “إيبولا” بين البشر، فيما يعد أبرز تطور طبي لمكافحة الفيروس.

وأوردت وكالة “رويترز” الجمعة، أن من بين 5837 شخصا تناولوا المصل، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بعد 10 أيام أو أكثر من تناول المصل.

وتظهر هذه النتيجة أن المصل يقدم حماية بنسبة 100 في المئة.

وأجريت التجربة على مصل الذي أنتجته شركة “ميرك” في غينيا عام 2015.

وقالت ماري-بول كيني، وهي من الباحثين الذين قادوا التجربة: “عندما يحدث الانتشار القادم للإيبولا. لن نكون بلا دفاع”، مشيرة إلى أنه جرت الاستعانة بالمصل في سيراليون لاحتواء تفشي المرض هناك.

وتوفي أكثر من 11 ألف شخص في غربي إفريقيا بين عامي 2013 إلى 2016، نتيجة انتشار فيروس “إيبولا” في عدة دول.