3 أخطاء تجنبها لتعمل بنشاطالسبت، 24 ديسمبر 2016 04:57 م
ها قد اقترب العام من نهايته، وربما كنت مثل آخرين ترزح تحت ضغط كبير في العمل. لا تنظر إلى الوراء واستعد للعام المقبل باتخاذ خطوات بسيطة وسهلة لتنجو من الضغوط وتعمل بنشاط وحيوية.
بالطبع هناك الكثير من الخطوات التي يمكن القيام بها حتى داخل العمل لتجنب الضغوط، وهناك خطوات أخرى تحتاج إلى أن تكون خارج العمل للقيام بها على النحو المطلوب، من بين هذه الخطوات بالطبع النوم، وهو أساس للبدء بيوم جديد بنشاط وحيوية.
النوم
النوم الكثير ليس بالضرورة أن يكون نوما مريحا وسعيدا، فإذا لم يكن النوم مريحا، فهذا يعني المزيد من التعب والإرهاق، وقلة الإنتاجية في العمل، ما يعني المزيد من الضغوط.
أما أفضل طرق النوم، وبالأحرى الطريقة السهلة للنوم المريح، فتتمثل في الطرق الموضحة في الإنفوغرافيك.
وللمخدة أو الوسادة دور في الحصول على القسط الوافر والمريح من النوم، إذ يجب ألا تكون رقيقة بل سميكة لتغطي المسافة بين الرقبة والكتف هذا في حالة النوم على أحد الجانبين،
أما للنوم على الظهر، فيفضل استخدام المخدة الرقيقة، تناسب المسافة بين الرقبة والظهر، أما لأولئك الذين يفضلون النوم على البطن، فمن الأفضل أن يغرسوا الرأس في المخدة لتقليص مقدار التفاف الرقبة.
الاسترخاء
لا شك أن الاسترخاء يعيد للجسم حيويته، وحيث أن مجال العمل قد لا يوفر مثل هذه الغاية بشكل ملائم، فإنه من الممكن الحصول على بعض الوقت للاستمتاع بقليل من الموسيقى التي تتيح لأي موظف شكلا من الاسترخاء خصوصا وأنها لا تحتاج إلا إلى سماعات رأس وهاتف ذكي.
كما يمكن ممارسة بعض التمارين البسيطة، داخل العمل أو في محيطه، والتي من شأنها أن تساعد في الاسترخاء، ما يعيد للجسم حيويته.
الجلوس
يعاني كثير من الموظفين الذين يعملون ساعات طويلة في المكاتب من عدم القدرة على الجلوس بطريقة سليمة، وهذا الأمر قد يسبب لهم الآلام، وخصوصا في الظهر، وإذا تفاقم الأمر فقد يصاب بـ”الديسك”.
لذلك وحتى يتمكن من العمل بمزيد من الراحة عليه الانتباه إلى طريقته في الجلوس، ويحاول ممارسة بعض التمارين السهلة والبسيطة لتجنب الإصابة بالأمراض المتعلقة بالعظام.
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