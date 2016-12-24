حفريات تكشف عن "ديناصور وديع" بلا أسنانالسبت، 24 ديسمبر 2016 04:54 م
ديناصور صغير ومهادن كان يركض في أنحاء شمال غرب الصين قبل 160 مليون عام كانت له سمة فريدة لم ترصد من قبل في أي ديناصور آخر أو أي كائن في عصور ما قبل التاريخ، أنه ولد بأسنان لكنه أصبح بلا أسنان مع وصوله إلى مرحلة البلوغ.
وقال العلماء إن حفريات لتسعة عشر فردا من نوع من الديناصورات يعرف باسم ليموسورس تتراوح أعمارها بين عام و10 أعوام أظهرت أن الصغار كان لديهم أسنانا صغيرة وحادة، لكن البالغين أصبح منقارهم بلا أسنان.
وتلك المجموعة، التي عثر على حفرياتها في إقليم شينجيانغ أصبحت فيما يبدو عاجزة عن الحركة بعد أن حوصرت في حفرة طينية وماتت.
ونادرا ما عثر العلماء على حفريات لنوع من الديناصورات تتراوح من الصغار إلى البالغين، وهي سلسلة تكشف عن تغيرات تشريحية متنوعة تظهر أثناء نمو الديناصورات لحين البلوغ.
وقال جوي ستيغلر عالم الحفريات بجامعة جورج واشنطن وأحد الباحثين في الدراسة التي نشرت في دورية (كارنت بيولوجي): “على الأرجح بدا هذا الديناصور مثل طائر الإيمو لكن بذيل طويل”.
وفقدان الأسنان يشير إلى أن تلك الديناصورات كانت تمر بتغييرات جذرية في نوعية طعامها من الميلاد إلى البلوغ فعلى الأرجح بدأت حياتها بأكل الحشرات والفقاريات الصغيرة قبل أن تتحول فيما بعد لأكل النباتات.
وينتمي الليموسورس إلى مجموعة ديناصورات ثيربورد التي تطورت منها الطيور.
وظهرت الطيور للمرة الأولى قبل حوالي 150 مليون عام وتطورت من ديناصورات صغيرة ذات ريش.
وكان لدى الأنواع الأولى منها أسنان، وعلى مدى عشرات الملايين من السنين أصبح للكثير منها مناقير بلا أسنان مثل تلك التي في الطيور اليوم، واندثرت آخر طيور لها أسنان مع الديناصورات قبل نحو 66 مليون عام.
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