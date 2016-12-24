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شاهد.. سعودي يلقن لصين حاولا سرقته درسا قاسيا.. ماذا فعل!
لص حرامى سرقة سارق لصوص

شاهد.. سعودي يلقن لصين حاولا سرقته درسا قاسيا.. ماذا فعل!

السبت، 24 ديسمبر 2016 05:06 م
كتب - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلقين رجل سعودي لصين إثيوبيين درسا قاسيا بعد أن حاولا سرقته أثناء خروجه من البنك، وتتبعهما بسيارته حتى صدم سيارتهما وأجبرهما على التوقف والهرب منها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة سيارة دفع رباعي يستقلها الرجل وهي تضيق الخناق على سيارة اللصين وتخرجها عن مسارها وسط إصرار منه لمواصلة تدميرها، قبل أن يخرج اللصان ويركضا للنجاة بحياتهما.

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