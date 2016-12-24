إثيوبيا تُشعل الحرب مع مصر بـ«اتهامات خطيرة» - محيط

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى هايلي ماريام ديسالين، مصر بأنها تأوى جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار بلاده، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بين…