 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 04:19 مساءً
روابط سريعة
انفجارهائل في يخت بالكويت
يخت «ولي ولي العهد السعودي» بقيمة 550 مليون دولار

انفجارهائل في يخت بالكويت

السبت، 24 ديسمبر 2016 05:03 م

 
أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية عن نشوب حريق وانفجار في يخت بالخليج العربي بمنطقة الخيران أسفر عن وفيات وإصابات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3