قال مصطفى النشرتي، أستاذ الاقتصاد، إن 40% من الصناعات المصرية تتجه للصناعات الكيماوية التي تعتمد على مصادر طبيعية ومصر لديها كثير من الموارد غير مستغلة حتى الآن، وأن هناك دراسات تفصيلية حول استغلال الموارد الطبيعية في الصناعات الكيماوية المختلفة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على شاشة “اون تي في”، اليوم السبت، أن مصر ستدخل المرحلة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية حال استغلال الرمال البيضاء في صناعة السيليكون الذي يدخل في تصنيع الخلايا الضوئية، وأن الصناعات الوسيطة تمنحنا مواد بديلة لما نستورده من الخارج مما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري للدولة.