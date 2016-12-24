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مصر تدخل المرحلة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية في هذه الحالة
السيسي يشهد افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة‎‎‎‎‎

مصر تدخل المرحلة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية في هذه الحالة

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:52 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال مصطفى النشرتي، أستاذ الاقتصاد، إن 40% من الصناعات المصرية تتجه للصناعات الكيماوية التي تعتمد على مصادر طبيعية ومصر لديها كثير من الموارد غير مستغلة حتى الآن، وأن هناك دراسات تفصيلية حول استغلال الموارد الطبيعية في الصناعات الكيماوية المختلفة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على شاشة “اون تي في”، اليوم السبت، أن مصر ستدخل المرحلة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية حال استغلال الرمال البيضاء في صناعة السيليكون الذي يدخل في تصنيع الخلايا الضوئية، وأن الصناعات الوسيطة تمنحنا مواد بديلة لما نستورده من الخارج مما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري للدولة.

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