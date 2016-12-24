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شكاوى من عيوب في كاميرات آي فون 7
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شكاوى من عيوب في كاميرات آي فون 7

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:43 م

اشتكى أحد مستخدمي موقع Reddit الالكتروني في تعليقات كتبها على الموقع من مشاكل تقنية في الكاميرا المزدوجة لهاتفه “آي فون 7 بلس”.

وقال الشاب في التعليقات: “لقد (توفيت) الكاميرا في هاتفي، حاولت إعادة تحميل التطبيق الخاص بالكاميرا، لكني لم أر سوى السواد على الشاشة، قبل أن تتوقف الكاميرا عن العمل استطعت التقاط بعض الصور، لكنها كانت سيئة للغاية، وطغا عليها اللونين الأخضر والأرجواني، وكل مرة كنت أحاول فيها التقاط الصور كانت تظهر لي رسائل تذكير تحذر من ارتفاع حرارة الجهاز”.

وأكد الشاب أنه وبعد ظهور تلك المشكلة، كان يضطر كل مرة إلى إعادة تشغيل الجهاز أو إفراغ البطارية بالكامل وإعادة شحنها من جديد من ثم تشغيله مرة أخرى.

وأشار الشاب إلى أنه تواصل مع العديد من مستخدمي “آيفون 7 بلس” ممن عانوا من نفس المشكلة، وأكدوا له أنهم التجأوا إلى مراكز الصيانة المعتمدة لحلها.

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