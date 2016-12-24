نوت 7 لديه مستخدمين أكثر من إل جي V20 ووان بلاس 3 تي معًا

توقفت مبيعات جالاكسي نوت 7 منذ أكثر من شهرين، ولكن ما يزال يوجد العديد من مستخدمي هذا الهاتف من سامسونج، على الرغم من احتمال خطر انفجاره في أية لحظة.

وأكدت سامسونج الشهر الماضي أن نحو 90% من هواتف غالاكسي نوت 7 سُحبت من الأسواق، ولكن تبقى نسبة 10% كمية كبيرة نوعا ما.

إذ أنه في الواقع، ما زال هذا الرقم يتجاوز إجمالي مبيعات بعض الهواتف الذكية الأخرى المتاحة في الأسواق.

ووفقا لشركة الأبحاث Apteligent، يوجد المزيد من هواتف جالاكسي نوت 7 قيد الاستخدام حاليا، أكثر من هواتف إل جي (V20 وون بلس 3T)، بالإضافة إلى موتو Z.

ويدل الرسم البياني على أن هواتف جوجل بكسل وبكسل XL وسوني إكسبيريا XZ، والتي طُرحت في الأسواق خلال فترة سحب جالاكسي نوت 7، يفوق عددها مجتمعة عدد هواتف جالاكسي نوت 7 حاليا في الأسواق.

ويجب على سامسونج بذل المزيد من الجهد لاسترجاع الهواتف المتبقية الموجودة في الأسواق، وقد يساعدها في ذلك التحديث الجديد الذي تطلقه الشركة الشهر المقبل، والذي من شأنه إبطال عمل هواتف غالاكسي نوت 7 بشكل كامل.

ويبدو أن وضع شركة إل جي ليس جيدا، فبالرغم من أن هاتف V20 الذكي رائع للغاية يعد أفضل بديل لهاتف نوت 7، لكن ما تزال المبيعات ضعيفة في أسواق أوروبا، وقد يكون السبب عائدا لعدم وجود دعاية جيدة.

لذا ينصح الخبراء بضرورة بذل المزيد من الجهد على الدعاية والإعلان.