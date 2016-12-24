أطلقت أوبر ميزة جديدة لخدماتها تسمح للعملاء باختيار شخص معين كوجهة لهم والذهاب إليهم أينما كانوا بدلا من تحديد عنوان المكان.

وتسمح الميزة الجديدة باختيار شخص ضمن الأسماء المدرجة في اتصالات الهاتف الخاص بالمستخدم، وعند اختيار ذلك الشخص يقوم التطبيق بإرسال طلب إليه إذا كان يقبل مشاركة إحداثيات موقعه للمستخدم الذي أرسل الطلب أم لا.

ميزة أوبر الجديدة

ويمكن اعتماد الميزة الجديدة أيضا لغير مستخدمي أوبر، حيث بالإمكان إرسال طلب مشاركة الإحداثيات عبر تطبيقات ماسنجر أو واتس آب.

وتمت إتاحة هذه الميزة الجديدة عبر نظامي التشغيل آندرويد وiOS، وسبق لتطبيق أوبر أن كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن أكبر إعادة تصميم للتطبيق تم إحداثه منذ عام 2012، وتستمر الشركة في إضافة أفضل المميزات لمستخدميها، حيث كشفت مؤخرا عن تعاونها مع سناب شات مما يمكن مستخدمي أوبر من التمتع ببعض “الفلاتر”.

وبدأت شركة أوبر تفعيل جميع هذه المميزات لتسهيل رحلة المستخدم بحيث يمكنه إطلاع أصدقاءه على بعض المعلومات من قبيل موعد وصوله عبر استخدام فلاتر الموعد المقدر للوصول ” Your ETA” أو استخدام فلاتر الرحلات والتنقل ” Your Ride ” وذلك بمجرد بدء المستخدم رحلته عبر خدمة أوبر، إذ تظهر له هذه الخيارات الخاصة بالرحلة، وما إن يتم الضغط على الخيار المحدد يظهر خيار ” Unlock filter”، ومن ثم تُقتح واجهة سناب شات تلقائيا (بشرط تحميله مسبقا على جهاز المستخدم).