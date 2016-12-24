تمكنت مركبا صيد من إنقاذ 35 صيادا كانوا يستقلون مركب صيد من الغرق عقب تعطل محركها بخليج السويس، وتم سحبها إلى ميناء الطور لإتمام أعمال الإصلاح.

وأوضح شيخ الصيادين في السويس عمرو عمارة -في تصريح صحفي اليوم السبت- أن مركب الصيد “أبو وردة” تعطلت اليوم بمنطقة أبو جنزير جنوب الطور، خلال أعمال الصيد، حيث تسببت الأمواج في التفاف غزل الصيد على رفاص المحرك مما تسبب في تعطله، مشيرا إلى أن تعطل المحرك في الطقس السيئ يجعل المركب أكثر عرضة للرياح وارتفاع الأمواج.

وأكد أن رئيس المركب أرسل إشارة استغاثة التقطتها أجهزة القوات البحرية التي تواصلت على الفور مع مراكب الصيد الأخرى ووجهت أقربها إليه وكانت مركب الصيد “الروضة الشريفة” حيث أبحرت المركب ببطء بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، وخوفا من تفاقم الأمر تم توجيه مركب الصيد ” زين الحديث” لتتوليا عملية سحب المركب المتعطلة.