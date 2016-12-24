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الأربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تقيم احتفالية جوائز التفوق الصحفي
نقابة الصحفيين - الصحفيين - نقابه الصحفيين

الأربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تقيم احتفالية جوائز التفوق الصحفي

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:28 م
وكالات

اقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي لعام 2016 يوم الأربعاء المقبل فى الخامسة مساءً بمسرح النقابة.
ويتضمن الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة، والحاصلين على شهادات تقدير، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة وأسماء الزملاء الراحلين، والزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، كما يتم منح جائزة باسم حرية الصحافة المصرية لأول مرة في المسابقة، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة بعنوان “نبض وطن

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