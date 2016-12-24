التقطت مركبة كاسيني الفضائية التابعة لناسا صورة عالية الدقة للقمر باندورا الذي يدور حول كوكب زحل.

وحصلت مركبة كاسيني على هذه الصورة في أثناء عبورها الثالث من حلقة زحل F، وهي الحلقة الأبعد من حلقات الكوكب المرئية.

وقالت وكالة ناسا في بيان نشرته إن الصورة التُقطت من قبل كاميرا كاسيني ضيقة الزاوية. ويمكن رؤية قمر باندورا الذي يصل قطره لنحو 84 كم، بوضوح ضمن حفرة كبيرة.

ويُعتقد أن مدار القمر حول كوكب زحل غير منتظم مع الأقمار الأخرى التي تعترض مساره، مما يسبب تشكل حفر على سطحه الجليدي.

ومن المقرر أن تستكمل كاسيني 20 عملية غوص ضمن حلقة زحل F. والتقطت المركبة في وقت سابق من هذا الشهر صورا تفصيلية لحدث غريب ظهر في القطب الشمالي من كوكب زحل، ولم يفهم العلماء لحد الآن طبيعة هذا الحدث.

واستطاعت كاسيني التقاط صور لقمر آخر يدور حول زحل، وهو بروميثيوس.

يذكر أن مركبة كاسيني ستصل إلى نهاية مهمتها التاريخية في أبريل/نيسان المقبل، وذلك عندما تقترب المركبة من زحل بشكل أكبر من أي وقت مضى، حيث ستغرق داخل الغلاف الجوي له، وسترسل أكبر قدر من المعلومات الممكنة قبل فقدان الاتصال بها.