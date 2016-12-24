قضت محكمة جنح أبوصوير بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي بالحبس لمدد تتراوح ما بين عام وحتى 3 أعوام ضد عدد من رجال شرطة تأمين سجن المستقبل فيما قضت ببراءة 3 آخرين في قضية هروب السجناء من داخل السجن التي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء قرار المحكمة بحبس 3 متهمين لمدة عامين وكفالة قيمتها ألف جنيه وحبس 11 آخرين من رجال الشرطة لمدة عام وتغريمهم كفالة قيمتها ألف جنيه .. كما قررت الحبس لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ على 5 من رجال الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة رجال الشرطة إلى محكمة الجنح ووجهت لهم تهم الإهمال في أداء عملهم ؛ مما تسبب في هروب 6 سجناء من العناصر الإجرامية الخطرة من سجن المستقبل مستخدمين الأسلحة النارية وهو ما أدى لوفاة رئيس مباحث السجن نتيجة تلقيه طلقة مباشرة بالرأس ووفاة مواطن تواجد في محيط منطقة السجن بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وإصابة أمين شرطة إصابات خطرة خلال عملية الهروب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي أحد المتهمين الهاربين فيما لايزال هناك 5 متهمين هاربين.