 Moheet on google
السبت 24 ديسمبر 2016 03:53 مساءً
روابط سريعة
السجن لـ14ضابطا وشرطيا بسجن المستقبل في هروب المساجين
شاكوش - محكمة

السجن لـ14ضابطا وشرطيا بسجن المستقبل في هروب المساجين

السبت، 24 ديسمبر 2016 04:22 م
وكالات

قضت محكمة جنح أبوصوير بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي بالحبس لمدد تتراوح ما بين عام وحتى 3 أعوام ضد عدد من رجال شرطة تأمين سجن المستقبل فيما قضت ببراءة 3 آخرين في قضية هروب السجناء من داخل السجن التي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء قرار المحكمة بحبس 3 متهمين لمدة عامين وكفالة قيمتها ألف جنيه وحبس 11 آخرين من رجال الشرطة لمدة عام وتغريمهم كفالة قيمتها ألف جنيه .. كما قررت الحبس لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ على 5 من رجال الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة رجال الشرطة إلى محكمة الجنح ووجهت لهم تهم الإهمال في أداء عملهم ؛ مما تسبب في هروب 6 سجناء من العناصر الإجرامية الخطرة من سجن المستقبل مستخدمين الأسلحة النارية وهو ما أدى لوفاة رئيس مباحث السجن نتيجة تلقيه طلقة مباشرة بالرأس ووفاة مواطن تواجد في محيط منطقة السجن بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وإصابة أمين شرطة إصابات خطرة خلال عملية الهروب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي أحد المتهمين الهاربين فيما لايزال هناك 5 متهمين هاربين.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3