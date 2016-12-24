تنوي شركة “روس كوسموس” (الوكالة الفضائية الروسية) أن تعرض على عدد من البلدان النامية بحلول عام 2020 خدماتها الفضائية.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على موقع المبيعات.

وحسب البيان فإن شركة “روس كوسموس” يجب أن ترسم خارطة طريق، من شأنها تقديم خدمات لبلدان نامية في مجال استشعار الأرض عن بُعد بحلول عام 2020.

وبين تلك البلدان مصر والسودان والجزائر والهند وباكستان والبحرين وإيران وكوبا وكولومبيا وبوليفيا وغيرها.

ويتوقع أن تقدم اقتراحات في هذا المجال في فبراير/ شباط القادم إلى شركة “روس كوسموس” التي ستجري بطلب ممّن يهمه الأمر استشعار الأرض عن بُعد باستخدام الأقمار الصناعية الروسية، ومعالجة المعلومات الواردة منها في مجالات الزراعة والغابات والموارد المائية لأصحاب الطلب.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية المتخصصة في استشعار الأرض عن بُعد تضم 6 أقمار صناعية، منها 3 أقمار صناعية من طراز “ريسورس – بي” تلتقط صورا فضائية لا تقل دقتها عن متر واحد، وقمر صناعي واحد من طراز “كانوبوس – في” يقدم صورا فوتوغرافية بدقة 2.5 مترا، وأقمار صناعية من طراز “ميتيور - أم” للأرصاد الجوية تقدم صورا فوتوغرافية بدقة 60 مترا.