نفى عطية حماد،رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ،ما تردد حول رفع سعر رغيف العيش مؤكداً أن الدولة تدعم الرغيف ولن يزيد سعره عن 5 قروش ،ولكن المخابز تطالب برفع أسعار الدعم لجوال الدقيق والتى من المفروض مناقشتها كل 6 شهور طبقاً لتغير مدخلات الانتاج.

وأضاف حماد ،فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة،أن المخابز تنتج رغيف الخبز منذ عامين بتكلفة ثابتة دون الالتفات لارتفاع أسعار جميع مدخلات الانتاج.

وأشار حماد إلى ان الخميرة ارتفعت من 150 جنيه إلى 350 جنيه كما أن العمالة والكهرباء وزيادة المحروقات يتحملها صاحب المخبز بعيداً عن الدولة وبالرغم من ذلك فإن الرغيف موجود ومتوفر ولم يمتنع اصحاب المخابز عن الانتاج رغم ما يعانوه بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع حماد ان بعض اصحاب المخابز يلجئون للتقليل من حجم الرغيف وبيع الدقيق لتعوض خسارتهم،كما ان هناك بعض المخابز الخاصة والتى لا تخضع للتسعيرة الجبرية اغلقت بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الانتاج.